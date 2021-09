En medio de una entrevista, Rafa Taibo, de Ellos están aquí, reveló una extraña y sexual secuela que le dejó el coronavirus.

Hace unas semanas el presentador confesó que se había contagiado y que la estaba pasando muy mal.

Tan fuertes fueron sus síntomas, que terminó en la UCI de un hospital.

“Cuando la vida pone pruebas, uno busca las armas para superarlas. Lo jodido es cuando enfrentas algo invisible y mortal, que te ataca desde dentro, te deja débil e inerme. Es entonces cuando solo sirven la fortaleza interior, la fe en uno mismo, incluso la rabia”, escribió junto a un video en el que se mostraba hospitalizado:

El también actor pudo salir adelante y ahora está recuperado, aunque todavía tiene que lidiar con algunas secuelas.

En medio de una entrevista con Lo sé todo, contó lo que le ha pasado después del virus:

“Te quedan algunas cosillas, como pequeños problemas de memoria, cansancio y episodios de narcolepsia. De repente me entra un sueño que no puedo dominar y me toca acostarme de inmediato”.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de sus secuelas tiene que ver con que, en sus palabras, el virus aumentó su deseo sexual.

“Veo a una mujer y me invade una necesidad de poseerla, que tengo que ir a decirle que hagamos el amor y por eso me he llevado unas buenas bofetadas”.

Ellos están aquí es uno de los programas más vistos en RCN cuando se estrena una nueva temporada.

Por ahora ni el canal ni Rafa se han referido al estreno de nuevos episodios, pero los televidentes esperan que esto suceda pronto, ya que hubo una reapertura a pesar del covid.