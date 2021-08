Vigilante al que empujó un fantasma habló con Rafa Taibo: “no llego a comprenderlo, no le deseo a nadie lo que sentí”

La noticia fue viral en días recientes. Vigilante al que empujó un fantasma habló con Rafa Taibo: “no llego a comprenderlo”.

A través de una entrevista por videollamada, Rafa Taibo, de Ellos están aquí, conversó con el vigilante.

Según contó, se encontraba apagando unas luces del edificio. “Yo subo normal… siempre que uno está allá se siente un poquito el ambiente pesado, pero uno trata de no ponerle cuidado a eso”, explicó el vigilante identificado como Mauricio.

Ya en el quinto piso, dijo sentir algo extraño, más incómodo que en el sexto piso. “Es una energía rara, me siento sofocado, con frío, calor, siento mucho frío… no entiendo por qué si estaba haciendo una noche bonita. Una energía que no había vivido nunca”.

En el cuarto piso, al salir del ascensor, vio que un funcionario salió de una oficina y le dijo “ey, guardia, ¿ya salieron los demás funcionarios?”. El vigilante le contestó que sí, y que le colaborara saliendo también.

Hasta ahí, era una interacción normal, aunque comentó que el pantalón del funcionario que saludó le parecía anticuado, como de los 80. Pero, más allá de este detalle, solo le llamó la atención que el personaje no usara el ascensor, sino las escaleras para bajar.

Al sugerirle lo del ascensor, notó que esta persona no le puso atención, y al pasarle por el lado sintió frío y una sensación muy extraña.

“Yo le doy la espalda y veo que va al ascensor… y luego él ya no está, llamo a la compañera de monitoreo y le pregunto”, recuerda. Pero lo peor llega desde ese momento, cuando su compañera le responde que, desde las cámaras, ella ha visto cómo él habla solo.

“Sánchez, usted hace rato está hablando solo”, le dijo. “No le deseo a nadie lo que sentí en ese momento”, comentó Mauricio.

Ella le dijo que se fuera de ahí, y él insistió que había hablado con una persona real, y que solo había estado haciendo su trabajo.

Al momento en que se acerca a las escaleras, dice, ya el sujeto había pasado por ahí. Sin embargo, este “funcionario” nunca apareció en cámara.

“Yo ya tenía mucho susto y quería irme, pero ahí fue cuando recibí un apretón fuerte y me tiró hacia el lado de la pared. Eso fue como un abrazo, cuando a uno lo tiran para un lado… como si una energía me aplastara”, explicó.

Todo su relato puede escucharse aproximadamente desde el minuto 27 del siguiente video.

