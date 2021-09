Si no se dio cuenta, le contamos que una niña tuvo que decirle adiós a La Voz Kids por culpa del coronavirus.

El hecho sucedió durante un nuevo capítulo del reality de Caracol.

Y se trató de Victoria, la pequeña de 9 años que fue elegida con la canción Libre soy.

La niña se convirtió en integrante del equipo de Jesús Navarro, quien dio la noticia durante un ensayo antes de la gran batalla.

Victoria se iba a enfrentar con Danna y Tina, pero no pudo estar en Bogotá debido al virus.

“Lamentablemente nos cuentan que dio positivo para COVID-19 y le toca quedarse en casa”, contó Jesús, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.

Además, agregó que: “Yo creo que sería un detalle lindo que le dedicáramos esta batalla a Victoria, ¿verdad?”.

Fue entonces cuando una de las pequeñas aseguró que: “Te dedicamos esta batalla, Victoria. Lo importante es que estés bien y que el año que viene, o cuando sea, puedas volver a tener esta experiencia tan hermosa”.

Danna y Tina se subieron al escenario para cantar Si una vez, de Selena Quintanilla.

Una batalla bastante complicada, pero al final, Jesús se decidió por Danna.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Para esta nueva temporada, la producción invitó a nuevos entrenadores: Natalia Jiménez y Jesús Navarro.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, reveló Andrés Cepeda en el lanzamiento para medios del reality.