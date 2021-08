Si no se dio cuenta, le contamos que Laura Acuña cambió de look para La Voz Kids y varios hablaron de sus extensiones.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas cada día por Kantar Ibope Media.

Los televidentes no se pierden de ningún detalle, y por supuesto, Laura Acuña siempre se está robando el show.

Laura dejó RCN a finales de febrero de este año. Los televidentes quedaron bastante tristes con la noticia, pero para felicidad de varios, anunció su llegada a Caracol y al reality poco tiempo después.

La presentadora siempre está dando de qué hablar y en esta ocasión ha sido centro de los comentarios por un cambio de look.

Si ve el reality de seguro debe saber que Laura tiene el cabello corto.

Sin embargo, para un nuevo capítulo se puso extensiones y volvió a la cabellera larga que la acompañó por tanto tiempo.

Hasta la misma presentadora habló del tema en sus redes sociales, contando que se trató de un cambio raro, pero chévere.

“Las personas que me conocen saben que soy de poco maquillaje, no uso extensiones y me gusta lo natural. Pero… debo confesar que verme así en esta faceta tan diferente, me gusta. Y me hace sentir un agradecimiento absoluto por las personas que hicieron esto posible con su amor y su infinito talento”.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, muchos asegurando que la presentadora debería dejar crecer su melena otra vez.

Y otros, aseguraron que está bien que use extensiones de vez en cuando, pero que se ve mejor con la cabellera más corta.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.