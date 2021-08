A través de un video de redes sociales, un actor de Sin senos sí hay paraíso se declaró homosexual y habló de su novio.

Aunque su imagen en diferentes producciones siempre ha sido de galán heterosexual, lo cierto es que Roberto Manrique le contó a sus seguidores que en realidad es homosexual.

Según explicó, no le parecía relevante hablar de su orientación sexual de forma pública. Sin embargo, el actor de Sin senos sí hay paraíso comentó que le causaba cierta tristeza no poder ser él mismo abiertamente.

“Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitía ser quien era, en el que hasta llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado. Ni se diga del hecho de que me gustaban los hombres”, comentó.

Si bien sus familiares, amigos, colegas y algunos fans ya sabían, él quería ser todavía más abierto con su orientación.

“No siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: ‘No tienes de qué sentirte culpable’”, agregó.

Por último, comentó que tiene una relación estable desde hace siete años con “un novio hermoso” que lo tiene “enamoradísimo”.

Este fue el video con el que se sinceró frente a los fans que aún no sabían.

Al escucharlo, muchos fans del actor le dejaron palabras de apoyo y cariño, aplaudiendo su sinceridad.