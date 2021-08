Tras conocerse un rumor muchos se preguntan: ¿Laura Acuña le “correrá el butaco” a Melina Ramírez en Yo me llamo?

El reality de Caracol es uno de los más vistos y ya comenzó sus convocatorias para su próxima edición.

Por ahora está clarísimo que Amparo Grisales volverá ser jurado del programa, pero aún quedan varios aspectos por definir.

Uno de ellos tiene que ver con Melina, y si continuará siendo su presentadora.

De acuerdo con La Negra Candela, Melina se “peleará” su lugar con Laura Acuña, quien es la nueva estrella del canal.

“Que se sepa, hay dos candidatas para este rol. Una es Melina Ramírez, quien finalizó su contrato con Caracol como animadora de Bingo felices. Supuestamente cuando la llamaron para esta labor le hablaron de la posibilidad de ir a Yo me llamo. La otra es Laura Acuña, quien actualmente está en La Voz Kids. La pregunta es: ¿qué tan prudente es colocarla otra vez y tan seguido, cuando hay mucha gente que desea oxigeno en las caras de los presentadores de los diferentes realities?”.

Captura de pantalla de Pasa el chisme

Cabe mencionar que, en su momento, mucho se comentó respecto a que Laura Acuña le quitaría el puesto a Laura Tobón en La Voz Kids.

Sin embargo, no fue así, y ambas se convirtieron en compañeras de trabajo.

Así que, no sería extraño que Laura y Melina también se convirtieran en compañeras de reality.

También se debe decir que en el último tiempo Melina ha estado dedicada por completo a su primer hijo, Salvador.

Por eso, se ha alejado de la televisión y ha dicho que no a diferentes proyectos. Su hijo podría ser una razón para decir no a la nueva edición de Yo me llamo.