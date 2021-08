Manuel José, ganador de ‘Yo me llamo’, sí es el papá del hijo que negó por varios años

Tras varios meses de dudas se conoció que un ganador de Yo me llamo sí es el papá del hijo que negó por varios años.

Hace unos meses se conoció la pelea legal entre Manuel José, ganador del reality de Caracol, y Adriana Arbeláez.

De acuerdo con la mujer, Manuel se negaba a reconocer a un pequeño que era su hijo.

Por eso, decidió empezar una pelea legal para que el artista se hiciera una prueba de ADN.

Manuel José se negó a hacérsela en diversas ocasiones, pero finalmente se la practicó.

Y como muchos lo esperaban, esta salió positiva, dejando claro que el niño de cuatro años sí es su hijo.

“Es muy difícil para mí, como mujer, tener que aguantar verlo cerca y no poder hacer nada porque vulneró mis derechos, ejerció violencia de género, me denigró como jamás un hombre lo ha hecho con una mujer públicamente”, contó Adriana a Hoy día.

Y agregó: “Ha sido un proceso largo, o sea, de ser atacada y que diga que no me conoce, pero ya la prueba arrojó que es el padre. Tanto así que le fijaron una pensión alimenticia desde ya“, dijo.

Hace unas semanas, en una entrevista con El Universal, Manuel José habló de la situación y se despachó contra Adriana.

“Si la señora pierde este asunto o no llega a lo que ella está pretendiendo, por lo menos ya se hizo famosa, ya obtuvo un reconocimiento y me imagino que por lo menos ya ha obtenido algunos clientes y algunos trabajos, a costa de que se haya hecho famosa por mí, por mi marca y por mi nombre, que bien le vaya en todo lo que obtenga”.

Y agregó: “No me deslindo de la posibilidad de que el niño llegue a ser mío, lo que estoy dejando muy claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez, como ella lo ha querido hacer creer”.