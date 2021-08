Aunque no lo crea, el ganador de MasterChef Celebrity podría ser un eliminado del reality.

La producción de RCN es una de las más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los espectadores siempre están pendientes de lo que pasa, sobre todo en las eliminaciones.

20 famosos entraron a la cocina, pero ahora solo quedan nueve.

Sin embargo, los televidentes se llevaron una sorpresa gigante al ver un adelanto del reality para la próxima semana.

Por lo que se pudo ver, algunos eliminados volverán a la cocina para tener una segunda oportunidad.

Catalina Maya, Francy, Freddy Beltrán, ‘Lucho’ Díaz, Ernesto Calzadilla, Julio Sánchez Cóccaro y Endry Cardeño, regresarán y se pelearán un cupo.

El hecho dejó con la boca abierta a los televidentes, pues es la primera vez que sucede esto en la versión de celebridades, y en realidad, en todas las ediciones.

Así que, un eliminado volverá a la competencia y puede ser posible que se convierta en el nuevo ganador.

Captura de pantalla de RCN

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que empiezan a las ocho de la noche.

Tras una nueva prueba grupal se conocieron los famosos que tendrán que enfrentarse en un reto de eliminación: Carla Giraldo, Marbelle, ‘Pity’ Camacho, Frank Martínez, Emmanuel Esparza y Gregorio Pernía.

En cuanto a Liss Pereira, Viña Machado y Diego Camargo, ellos se convirtieron en los ganadores de la prueba y verán la eliminación desde el balcón.

Y por ahora ellos no tienen idea de que un antiguo miembro del reality volverá para intentar ganar. ¿Cómo se lo tomarán todos ellos, quienes no han descansado y no parado de cocinar? Y ahora bien, ¿quién será la celebridad que volverá a cocinar con los demás?