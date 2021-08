En sus redes sociales, Claudia Bahamón contó con humor quién será su reemplazo en MasterChef Celebrity.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los televidentes no se pierden ningún detalle, y es que como ya se acerca la final, quieren saber quién será el ganador.

Incluso, varios de ellos han buscado a los famosos en las redes para ver qué más cuentan de la producción y su detrás de cámaras.

Ahora, quien se ha robado los comentarios es Claudia Bahamón.

La presentadora ha sido la anfitriona de todas las temporadas del reality de cocina, pero parece que ya llegó alguien a reemplazarla.

En sus historias de Instagram, la también modelo contó con gracia que Frank Martínez tiene todo el talento y sería capaz de quitarle el puesto.

En las imágenes es el humorista quien les dice a sus compañeros que tendrán una hora para cocinar y que ese tiempo ya está a punto de comenzar.

Junto al video la presentadora escribió lo siguiente, acompañado de emoticiones que se están muriendo de la risa:

“Antes de que se enteren por otros medios de comunicación. Es oficial: tengo reemplazo en MasterChef Celebrity“.

¿Qué tal el reemplazo de Claudia Bahamón en MasterChef?😂 pic.twitter.com/aUGczHRAsO — Ana (@PuraCensura) August 29, 2021

MasterChef se emite todos los sábados y domingos. La producción siempre tiene dobles capítulos que comienzan a las ocho de la noche.

La última famosa en irse fue la actriz Endry Cardeño, quien no logró convencer a los jurados con un arroz.

De acuerdo con Endry, se fue feliz porque le cumplió una promesa a su mamá:

“Mi mamá no quería que viniera porque ella siempre sintió que me traían aquí a pelear y tener que estarme cuidando de no hacerlo fue realmente una tortura. Pero creo que le cumplí”.