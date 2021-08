Si se lo perdió, le contamos que un agarrón entre Viña Machado y Liss Pereira en MasterChef subió la temperatura en la cocina.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los televidentes no se pierden de ningún detalle y siempre están pendientes de una nueva discusión.

Y durante un nuevo capítulo se les “cumplió” el deseo.

Todo empezó con una nueva prueba grupal que reunió a Liss y a Viña en el grupo verde, teniendo como capitán a Diego Camargo.

Su objetivo era preparar entrada, plato fuerte y postre para tres cocineros, pero, debido a una “rifa de tiempos”, tuvieron menos minutos en la cocina y más para pensar qué hacer.

Justamente, en ese momento comenzó la pelea entre las dos famosas, quienes no se pusieron de acuerdo con una changua.

“Uno no da una opinión y se va caminando… Es que usted me habla así, hermana, y me parece que me está peleando”, le dijo Viña muy molesta, a lo que la humorista respondió “Ay, no. El problema es suyo, no mío. Yo hablo así desde chiquita”.

Más tarde, ante las cámaras, Liss contó su versión de lo sucedido:

“Yo le estaba diciendo que esto se hace así, pero ella me responde: ‘No me grites’… Entonces, cómo hago yo para decirle: ‘Oye, desde el fondo de mi corazón, las papas deben llevar un tratamiento de esta manera’. No, yo no soy así”.

En cuanto a Viña, aseguró que ella solo quería cocinar.

“La estrategia es cocinar para ganar, no sé los demás en qué están. Y no importa si Liss habla así o si yo respondo así”.

