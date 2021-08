El beso de Alicia Machado con un compañero de ‘MasterChef’ que dejó a varios sorprendidos

En las redes se habla del beso de Alicia Machado con un compañero de MasterChef que dejó a varios sorprendidos.

Sin embargo, no sucedió en Colombia y tampoco fue con un compañero del reality de RCN.

Si aún no se ha enterado, le contamos: luego de salir en medio de la polémica de MasterChef Celebrity, la exreina decidió volver al reality, pero en su versión mexicana.

Esta versión, al igual que la colombiana, ha tenido momentos muy chistosos y Alicia protagonizó uno.

Ella y el comediante Tony Balardi tuvieron que cocinar en pareja. Y cuando se acercaron al atril para mostrar su plato, uno de los jurados aseguró lo siguiente: “Quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”.

En un comienzo ambos se negaron, pero finalmente, la exreina tomó la iniciativa y terminó dándole un beso al comediante.

Sus compañeros murieron de la risa, y Tony terminó en el piso, “desmayado” por el beso.

Luego, ya ante las cámaras, Alicia se refirió al beso:

“Tony es un gran comediante y a mí también me gusta mucho la comedia, entonces era como muy bonito que hiciéramos como ‘link’. Aparte los jueces me pidieron un beso y yo no se lo voy a negar”.

El gracioso momento podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 3:42:

Cabe mencionar que luego de salir del reality colombiano, Alicia aseguró que había sido víctima de xenofobia.

“No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pero viéndole el lado positivo, qué bueno que viví tantos episodios de xenofobia, envidia y resentimiento, porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problema que estamos enfrentando los venezolanos”.