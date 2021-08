Si no se dio cuenta, le contamos que esta fue la particular respuesta de Alejandra Azcárate a quien le preguntó si tenía “perico”.

La presentadora colombiana ha sido tema de conversación en los últimos meses debido a un escándalo que se desató con una avioneta.

Todo comenzó cuando se conoció la noticia de que una avioneta, en un comienzo relacionada con el esposo de la famosa, fuera incautada con varias kilos de droga.

Al instante empezaron los comentarios y las noticias respecto al tema.

Algunos de ellos fueron bastante negativos y por eso la famosa tuvo que alejarse de las redes por un tiempo.

Hace unas semanas volvió con un video, contando los meses difíciles que ha vivido.

Desde entonces ha vuelto a estar conectada en las redes, aunque se debe mencionar que cerró su cuenta de Twitter.

No obstante, en Instagram ha estado bastante activa y durante esta semana decidió responder las dudas de algunos de sus seguidores.

Y sin duda, una de ellas llamó bastante la atención de la famosa, quien no se ha dejado amedrentar por los comentarios.

Este seguidor le preguntó lo siguiente: “¿Tiene perico?”, a lo que la famosa respondió con toda la gracia que siempre la ha caracterizado: “¡Sí, claro! Tengo el mejor. Te lo presento, se llama Guaymaral”.

Junto a su mensaje mostró a un tierno perico, que no se sabe si realmente es amigo de la presentadora, o simplemente una foto que consiguió en la web y le sirvió para responderle al curioso seguidor.

Captura de pantalla del Instagram de Alejandra Azcárate

Además de esa, la presentadora ha respondido toda clase de preguntas.

Por ejemplo, un fanático la cuestionó respecto a la situación legal de su esposo y de ella.

Respecto al tema, la famosa aseguró que: “Si te refieres al otro asunto te informo, para que no creas en todo lo que lees en medios de comunicación: yo no soy sujeto procesal, de hecho mi esposo tampoco, así que no solo soy inocente, ambos lo somos”.