En sus redes sociales, Alejandra Azcárate se sinceró y reveló cuál es su verdadera situación judicial.

La presentadora colombiana ha sido una de las más comentadas durante este año.

Esto, luego de que se conociera que una avioneta, en un comienzo relacionada con su esposo, fuera incautada en Providencia con varios kilos de droga.

A partir de ese momento iniciaron los comentarios en los medios y las redes sociales, y algunos fueron bastante negativos.

Por eso, la famosa decidió alejarse de las redes sociales pero regresó hace unas semanas.

Lo hizo con un extenso video en el que aseguró que había pasado por días muy difíciles.

Desde entonces ha vuelto a estar activa, especialmente en Instagram.

Justamente, durante esta semana decidió responder las preguntas de algunos de sus seguidores.

Y por ejemplo, uno de ellos le preguntó directamente si era una persona “inocente”.

Y esto fue lo que respondió la también actriz: “En la vida en general no, no peco por inocente, creo que soy una mujer bastante sagaz. Ahora, si te refieres al otro asunto te informo, para que no creas en todo lo que lees en medios de comunicación: yo no soy sujeto procesal, de hecho mi esposo tampoco, así que no solo soy inocente, ambos lo somos”.

Así dejó clara que ella y su pareja están alejados de cualquier clase de situación legal.

Alejandra Azcárate se sinceró y reveló cuál es su verdadera situación judicial

En su conversación con sus seguidores también se refirió a por qué tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

“Yo creo que hay momentos en la vida donde hay que resguardarse, buscar abrigo en los suyos, en su familia, pensar, analizar, serenarse, y no entrar en un juego de sádico-masoquista con gente que ni siquiera sabe lo que dice”.