Protagonista de ‘Café’ anda diciendo que este fue el peor proyecto de su vida, según programa

Presentadores de un magazín extranjero aseguran que un protagonista de Café anda diciendo que este fue el peor proyecto de su vida.

Se trata de William Levy, quien ya ha protagonizado varias novelas en México y Estados Unidos.

Por eso, muchos televidentes se emocionaron al conocer la noticia de su protagónico en Colombia y en RCN.

Sin embargo, la nueva versión de Café no ha tenido el éxito esperado y su rating no ha sido el mejor.

De acuerdo con el programa Chisme no like, Levy no ve la hora de irse del país porque ya está cansado del proyecto.

Además, fuentes cercanas a la producción y al magazín dicen que el protagonista se ha despachado varias veces, asegurando que este ha sido el peor proyecto de su vida.

“Está enojado porque las novelas turcas le están ganando y los galanes turcos le están ganando”, dijo uno de los presentadores de Chisme no like.

Cabe mencionar que hace unos días el programa Lo sé todo también habló del actor y de las grabaciones. Y hasta contó una pelea que tuvo con Laura Londoño, la otra protagonista de la historia.

“El motivo principal de la discusión es que Laura no aguantó más a William Levy. Tenían una escena, William habría ingresado al set, no tenía aprendido el guion y ella entró en cólera”.

Por ahora estos siguen siendo rumores, pues ninguno de los protagonistas ha salido a hablar sobre el tema.

Incluso, Laura suele publicar fotos junto a William, dejando un poco en duda su mala relación.

Sin embargo, como ya han comentado algunos televidentes, esto también podría tratarse de una fachada, pues “los trapos sucios se lavan en casa”. ¿Verdad o mentira?

Café se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.