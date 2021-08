William Levy se niega a besar a Laura Londoño en las grabaciones de ‘Café’, según programa

En la web ya se habla de que William Levy se niega a besar a Laura Londoño en las grabaciones de Café.

La novela de RCN está siendo emitida desde hace algunos meses. Sin embargo, no ha tenido el éxito esperado.

La producción se encuentra en un momento de tensión muy grande, y es que Sebastián acaba de darse cuenta de que tuvo un hijo con ‘Gaviota’, quien no quiso contarle cuando estaba en embarazo.

Por eso, el protagonista se encuentra bastante ofendido y decepcionado.

Y parece ser que la rabia pasó de la pantalla chica a la vida real.

De acuerdo con un programa de farándula extranjero, Chisme no like, William Levy y Laura Londoño no se la llevan bien y han tenido varias discusiones.

Sin embargo, uno de los detalles más sorprendentes que entregó el programa tuvo que ver con que Levy, al parecer, se niega a besar a la actriz.

El hecho ha metido en problemas al equipo de producción, quienes han tenido que simular las escenas y editarlas lo mejor posible para que los televidentes no lo noten.

Los presentadores del programa hasta especularon sobre las razones de su decisión: ¿covid, sus problemas en el set, algo físico?

Cabe mencionar que este no ha sido el único programa que ha hablado acerca de ambos actores y sus problemas durante las grabaciones.

Hace poco Lo sé todo se refirió a lo mismo, asegurando que en algún momento Laura estalló al darse cuenta de que Levy había llegado sin aprenderse su libreto.

Por ahora, los protagonistas de la novela no se han referido a sus supuesta mala relación.

Café con aroma de mujer se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

La producción centra su trama en ‘Gaviota’ y Sebastián, dos personajes que se enamoran pero que en un comienzo no alcanzan a dimensionar que sus familias y las clases sociales son capaces de separarlos.