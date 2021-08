Así fue el agarrón que protagonizaron estrellas de ‘Café con aroma de mujer’

Un programa colombiano contó cómo fue el agarrón que protagonizaron estrellas de Café con aroma de mujer.

Hace unos meses se estrenó por RCN una nueva versión de la legendaria producción colombiana, protagonizada por William Levy y Laura Londoño.

La novela no ha tenido el rating esperado, pero varios son los televidentes que se conectan cada noche para ver qué pasa con la relación de Sebastián y ‘Gaviota’.

En la actualidad, el protagonista acaba de darse cuenta de que tiene un hijo con ‘Gaviota’, lo que lo tiene bastante molesto con ella.

Y parece que en la realidad su relación es bastante similar, y hasta peor.

Hace unos días el programa extranjero, Chisme no like, aseguró que los dos actores han tenido varias discusiones.

Y ahora, Lo sé todo contó con detalle cómo fue una de esas peleas en el set.

“El motivo principal de la discusión es que Laura no aguantó más a William Levy. Tenían una escena, William habría ingresado al set, no tenía aprendido el guion y ella entró en cólera”.

El programa agregó que: “tuvieron que suspender las grabaciones, sacar a todo el mundo y quedarse exclusivamente los protagonistas, la productora general y el director para solucionar estos impases”.

Pero eso no es todo. Cabe mencionar que hace unos días Chisme no like también aseguró que el actor ya no quiere ni besar a Laura, y que a la gente de producción y edición le ha tocado simular estos momentos.

Los presentadores dejaron en duda si el no querer hacerlo se debe a las peleas con ella, al covid u otro tipo de molestias que tiene el actor.

La producción puede verse de lunes a viernes a las ocho de la noche.