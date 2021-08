Los televidentes fueron los que notaron la tendencia. La voz kids se ganó dura crítica, con apodo incluido, por el melodrama de algunos participantes.

Este año volvió a Caracol uno de los programas que más rating atrae.

Justamente, el atractivo del programa son sus audiciones, donde los pequeños artistas sueñan con tener un cupo. Sin embargo, hay un detalle que tiene aburridos a varios de los televidentes desde un comienzo.

Hablamos de las canciones que se eligen, pues para algunos ha resultado “aburridor” ver a los niños cantando cosas de despecho.

Además, a otros les molesta que se utilicen sus historias de vida para generar “lástima” entre las audiencias y conmover con sus relatos. De hecho, en redes lamentan que recientemente pareciera que solo se eligen los niños que tengan duras historias de vida.

La queja ha sido tan generalizada, que los televidentes ya le han puesto apodos al programa como “Llorona Kids”, por la tendencia a buscar el pesar entre los participantes. De igual forma, hubo mucho malestar por lo ocurrido con Jackson, el pequeño de Venezuela.

“¡La llorona kids se debería llamar el programa! Solo eligen a los que salen a dar lástima y a llorar. ¿Dónde esta el premio al que mejor lo hace?, ¿Es eso lo que están enseñando a los niños? Mucha rosca”, “Gana el que más llore no el que mas tenga talento”, “De verdad no sé qué criterios usan para escoger a los participantes, pero me parece que no lo están haciendo por la voz”, “El que sepa de música sabe que el niño venezolano fue el mejor, nunca desafinó”, fueron solo algunos de los comentarios en redes, que se pueden leer, por ejemplo, en la siguiente publicación del programa:

¿Tienen razón los televidentes o es una concepción equivocada?