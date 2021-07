Su talento y su relato dieron de qué hablar; Jackson, el niño venezolano que conmovió en La voz kids con sus rancheras e historia de vida.

El programa de Caracol sigue estando entre lo más visto en el rating de la televisión en Colombia.

Tal como demuestran las cifras, ha sido lo más visto desde que se estrenó este pasado 21 de julio.

Y es que uno de los grandes atractivos de este programa es el hecho de tener niños pequeños que encantan al público con su inocencia al hablar de sus sueños, además de los presentadores y jurados renovados.

Además, muchos de ellos tienen un gran despliegue de talento, como es el caso de Jackson, un niño venezolano que enamoró cantando una ranchera.

Según contó, con apenas 11 años sabe lo que es ser un migrante sin muchas comodidades.

Su madrina, la mujer que prácticamente lo adoptó, contó que Jackson llegó a su local y le pidió que le dejara cantar. Sorprendida, esta mujer se decidió a ayudarlo viendo su enorme potencial.

Es así como Jackson cantó, y luego derramó algunas lágrimas al contar que venía de Venezuela.

Natalia Jiménez, cantante española y jurado, se compadeció y le recordó que los sueños se podían hacer realidad sin importar de dónde venimos.

“Yo quiero que sepas que aquí no importa de dónde vengas. No importa si vienes de la calle; si vienes de otro país, como yo; no importa si vienes de una situación desagradable o difícil. Aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños”, le dijo.

El niño contó que uno de sus sueños era, justamente, llegar a La voz kids.

Al final, Cepeda lo metió en su equipo.

