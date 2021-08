El capítulo de ‘MasterChef’ que decepcionará a los televidentes y a los jurados

En las redes ya se empieza a hablar del capítulo de MasterChef que decepcionará a los televidentes y a los jurados.

La producción de RCN es la más vista durante los fines de semana, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los fanáticos no se pierden ningún detalle, y por ejemplo, están pendientes del canal y sus redes para ver los adelantos del programa.

Y sin duda, los nuevos capítulos dejarán a varios sorprendidos, pero no gratamente.

En las redes circula un video mostrando que los famosos tendrán que cocinar y presentar sus platos a los jurados, pero ellos los probarán a ciegas, es decir, sin saber quién los preparó.

Y sus comentarios dejarán bastante qué desear. Incluso, Chris Carpentier afirma en un momento que probó uno de los peores platos de la competencia.

Las caras de los jurados son terribles y las de los famosos son peores, dejando claro que no será una buena jornada para varios.

Así que es probable que los televidentes vean varios delantales negros.

El adelanto que tiene a varios comentando lo podrá ver a continuación:

#MasterChefCelebrity | ¿Pensaron que lo habían visto todo? Pues, los capítulos de esta semana tienen muchas sorpresas que los dejarán con la boca abierta. 🤯😍Nos vemos desde las 8:00 p.m. https://t.co/Ecd8PpvvLM pic.twitter.com/EI3AdkMFF1 — Canal RCN (@CanalRCN) August 26, 2021

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.

A la cocina más famosa entraron 20 celebridades, pero solo quedan nueve.

La última en irse fue Endry, quien no convenció a los jurados con un arroz.

La actriz se fue en medio de lágrimas, pero feliz porque hizo un buen trabajo y le cumplió una promesa a su mamá.

“Mi mamá no quería que viniera porque ella siempre sintió que me traían aquí a pelear y tener que estarme cuidando de no hacerlo fue realmente una tortura. Pero creo que le cumplí”.