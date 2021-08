“Salió editado”: Endry Cardeño se refirió a su salida de ‘MasterChef Celebrity’

“Salió editado”: Con estas palabras la actriz se refirió a su salida de MasterChef Celebrity.

La producción de RCN es una de las más vistas por los televidentes en el país.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

A la cocina entraron 20 famosos, quienes se han ido poco a poco.

La última en decir adiós fue Endry Cardeño, quien se despidió por culpa de un arroz.

Al conocer su eliminación, la actriz contó que su mamá no estaba muy segura de que ella participara en el reality por su temperamento.

“Mi mamá no quería que viniera porque ella siempre sintió que me traían aquí a pelear y tener que estarme cuidando de no hacerlo fue realmente una tortura. Pero creo que le cumplí”, reveló durante el programa.

Sin embargo, en un live de Instagram, la famosa aseguró que ese momento se editó un poco.

“Salió un poco editado, pero mi mamá me dijo que si iba a pelear, que mejor no fuera por allá”.

Y aunque sus fanáticos le preguntaron, ella nunca explicó de qué manera había sido editada aquella parte.

En cuanto a las peleas y discusiones, Endry afirmó que aunque muchas veces estuvo al punto de “salirse de los chiros”, lo cierto es que intentó controlarse, justamente por la promesa que le hizo a su mamá.

“Tuve motivos para pelear más de una vez y me los tragué, además ya había mucha gente peleando entonces para qué me iba a poner yo en las mismas”.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.

En la competencia solo quedan nueve famosos y dentro de algunas semanas los televidentes conocerán a un nuevo ganador.