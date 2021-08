En sus redes sociales, ‘Epa Colombia’ chicaneó su nueva adquisición: un millonario anillo.

La influenciadora es una de las más comentadas en el país, sobre todo en los últimos días.

Y es que se conoció un primer falló respecto a los actos vandálicos que cometió contra TransMilenio en el 2019.

En este fallo se hablan de cinco años de cárcel y el pago de una cuantiosa multa.

Por ahora la condena sigue en duda debido a un recurso de casación que interpuso el abogado de la empresaria.

Aunque eso sí, la famosa ha asegurado que está ahorrando todo el dinero necesario para pagar la deuda.

Justamente, gracias a su negocio de keratinas obtuvo un costoso anillo de Tiffany.

En sus redes, ‘Epa Colombia’ mostró la lujosa joya, al mismo tiempo que reveló que había hecho un intercambio con una clienta, por cerca de 300 keratinas.

De paso, también contó que la joya tiene un precio aproximado de 160 millones de esos, aunque a ella le salió mucho más económico.

Hace unos días Daneidy Barrera hizo un video junto a Koral Costa.

En las imágenes, ella le dice a Koral que le va a regalar 200 kits de keratina y que si los vende todos, se llevará al bolsillo 20 millones de pesos.

Gracias a estas palabras, sus seguidores se dieron cuenta de que cada kit tendría un costo de 100 mil pesos.

Así, teniendo en cuenta que la famosa hizo un intercambio de 300 keratinas, el anillo pudo haberle costado cerca de 30 millones de pesos.

Hace unos días y tras se conocerse el recurso de casación que interpuso su abogado, ‘Epa’ afirmó que probablemente iría a la cárcel, aunque menos tiempo del pensado.

“Mi abogado me asegura que sí iré unos meses a la cárcel. Yo no quiero estar ni un día allá. No tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro. Que sea lo que Dios quiera, yo no he violado a nadie, no he matado, no he robado, no he hecho delitos tan graves como para que me pase eso”.