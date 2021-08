“Sí iré a la cárcel”, dice ‘Epa Colombia’, pero no serían cinco años. La confesión la hizo en sus redes sociales.

La influenciadora y empresaria ha estado en boca de todos tras conocer un fallo del Tribunal Superior de Bogotá respecto a los actos vandálicos que cometió en contra de TransMilenio.

Se conoció que Daneidy Barrera tendrá que ir cinco años a la cárcel y pagar una multa cercana a los 500 millones de pesos.

Sin embargo, durante esta semana su abogado presentó un recurso de casación con el que se podría ayudar a la famosa.

Y aunque la justicia podría bajar su condena, ‘Epa’ tendría que ir a prisión.

Eso fue lo que ella misma contó en sus redes sociales hace algunos minutos.

“Mi abogado me asegura que sí iré unos meses a la cárcel. Yo no quiero estar ni un día allá. No tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro. Que sea lo que Dios quiera, yo no he violado a nadie, no he matado, no he robado, no he hecho delitos tan graves como para que me pase eso”, dijo la joven.

La influenciadora agregó que todo decidió dejarlo en manos de Dios.

“Creo que no lo merezco y yo sé que Dios va a hacer el milagro. Esto ya no es de dinero, ni de abogados, ni del hombre. Esto es de Dios. Igual, yo seguiré trabajando, aprovechando mi vida”.

Además de hablar de sus posibles meses en la cárcel, ‘Epa’ aprovechó para darles las gracias a sus seguidores por todo el apoyo.

La famosa también reveló que ya sumó 100 millones de pesos para pagar la cuantiosa multa.

De acuerdo con Daneidy, se está esforzando por conseguir el dinero y aunque quisiera gastarlo en un viaje o en una nueva casa, ella sabe que debe pagar por sus errores.