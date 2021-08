“Voy a llegar al Senado”: Las palabras de ‘Epa Colombia’ que tienen divididas a las redes

“Voy a llegar al Senado”. Unas palabras de ‘Epa Colombia’ han sido amadas, pero también odiadas en la web.

En los últimos días Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, ha dado de qué hablar por su posible paso por la cárcel.

Esto, tras conocerse el fallo de la justicia colombiana debido a los actos de violencia contra TransMilenio en el 2019 cuando el país atravesaba por un paro nacional.

Según este fallo, ella tendría que ir cinco años a prisión y pagar una multa de casi 500 millones de pesos.

Por ahora, la influenciadora sigue libre y ha asegurado en redes que su abogado está trabajando para no tener que ir todo ese tiempo a la cárcel.

Además, también se ha mostrado bastante arrepentida por su error.

Sin embargo, ‘Epa’ da de qué hablar por otra razón.

En sus redes compartió un video en el que dio a conocer que será galardonada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

“Seré condecorada en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos esta semana o la otra. Me pondrán una medalla, me darán un cartón y con eso me defiendo, iré a la calle a defenderme”, dijo.

Y justamente, haciendo referencia a este tema, anunció que quiere convertirse en política y llegar al Senado.

“No quiero más injusticia contra los pobres. Tengo que llegar, voy a llegar al Senado si tú me sigues apoyando. Voten por mí hermanos colombianos”.

Las imágenes comenzaron a hacerse virales y muchas personas no saben si realmente ella piensa en la política, o si más bien, lo hizo a manera de chiste y criticando lo que sucede actualmente en el país.

Por eso, varios no han parado de escribirle, preguntándole si son reales sus palabras. Por ahora la también empresaria no ha hablado más del tema.