Muchos espectadores quedaron tristes con la salida de la actriz del reality de RCN.

Incluso, algunos llegaron a afirmar que quien debió irse fue Marbelle, pues su pollo apanado no los convenció.

Verdad o mentira, la decisión fue tomada y la famosa dejó la cocina.

Lo hizo bastante agradecida y se fue feliz, aunque también en medio de lágrimas.

Tras su salida del programa hizo un live en el que contó varios detalles de ese último capítulo y del reality en general.

Endry no vive en Bogotá, así que trajo su maleta con algunas prendas, sin pensar que llegaría tan lejos.

“El día anterior a mi salida dije: ‘si me sacan, chévere porque no repetí ropa’, pero no hubo eliminación. Yo pensé en que, si alcanzaba iba y me compraba algo, pero no tuve tiempo”, reveló.

Así que, Endry tomó la decisión de usar el vestido que utilizó en la grabación del primer capítulo. Y parece que eso se convirtió en un indicio de su salida, que los televidentes no notaron.

“Yo salí con el vestido con el que empecé el programa. Tenía como tres modelitos que nunca me puse y no estaba segura, entonces los usé. Ya con esa decisión yo pensé, si me voy, pues me voy con el vestido con el que llegué”.

Detalle en la ropa de Endry Cardeño en MasterChef fue un presagio de su salida

