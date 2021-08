En sus redes, Laura Acuña dejó bocas cerradas con su respuesta para quienes le dicen “insoportable”.

Laura es una de las presentadoras más comentadas del país.

Y sin duda, también es una de las famosas con mayor experiencia hablando de televisión.

Hace unos meses la también modelo anunció su salida de RCN y muchos quedaron bastante tristes con la noticia.

Sin embargo, no duró mucho en dar la noticia de que sería parte de Caracol. Y ahora la vemos todas las noches en La Voz Kids.

Justamente, en estas grabaciones del programa han nacido rumores respecto a que no se la lleva bien con los empleados del canal, pues al parecer, es grosera y prepotente.

De eso hablo ‘La Negra Candela’ en su página web, Pasa el chisme.

“Algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales que amablemente le llevan a uno el tintico o la aguita aromática, se pelean entre ellas para NO hacerlo. Le tienen pavor y se dicen entre ellas: ‘Yo no voy, vaya usted’, con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, y una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de algunos de los encargados de vestuario. En términos generales, no saluda la mayoría de las veces”.

Justamente, teniendo en cuenta este comentario y otros que salieron a la luz cuando estaba en la competencia, un seguidor decidió preguntarle sobre el tema.

“¿Qué opinas de los que dicen que eres insoportable? Yo te veo dulce y sencilla”, aseguró este internauta.

Y aunque la famosa pudo ser dura con su respuesta y asegurar que a ella no le interesaban sus opiniones, lo cierto es que fue cortés.

“Ojalá algún día pueda hacer algo para que cambien otra vez su opinión”.