Si no se ha enterado de este rumor, le contamos que Laura Acuña no es querida en Caracol por prepotente, de acuerdo con La Negra Candela.

La periodista de entretenimiento habló del tema en su página web, Pasa el chisme.

Allí contó una serie de historias, que al parecer, han sucedido durante las grabaciones de La Voz Kids, reality del cual es la nueva presentadora.

“Algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales que amablemente le llevan a uno el tintico o la aguita aromática, se pelean entre ellas para NO hacerlo. Le tienen pavor y se dicen entre ellas: ‘Yo no voy, vaya usted’, con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, y una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de algunos de los encargados de vestuario. En términos generales, no saluda la mayoría de las veces”.

Laura Acuña no es querida en Caracol por prepotente, de acuerdo con La Negra Candela

Captura de pantalla de Pasa el chisme

Cabe mencionar que la presentadora dejó RCN a finales de febrero.

A partir de ese momento comenzaron los rumores respecto a su llegada a Caracol, lo cuales fueron confirmados en mayo.

Más tarde, en un live con Juan Diego Alvira, ella reveló las razones de su salida del canal colombiano.

“Con RCN habíamos agotado todos los recursos. Yo había firmado un contrato para hacer proyectos, nunca se dieron. Llevaba varios añitos en eso y los esperaba. Entonces, cuando se va Juan Lozano, que lo amo, adoro y sabe cómo lo respeto como periodista, profesional y jefe, yo digo: ‘Sin él, que era como el alma del Semáforo, esto ya no va a funcionar tan bien’. Y yo siento que cumplí mi ciclo y creo que en RCN pensaron lo mismo”.