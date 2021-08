“Si así es el baño, cómo será la casa”, le dicen a Carla Giraldo tras mostrar el lujoso espacio

“Si así es el baño, cómo será la casa”. Eso le dicen a Carla Giraldo luego de mostrarlo en sus redes sociales.

La actriz colombiana es una de las más comentadas en el país.

Y es que además de sus personajes, muchos seguidores están pendientes de ella en las redes sociales.

Justamente, algunos de ellos siempre le están preguntando por su vida, su familia, su trabajo y más.

Hace unos días la famosa subió a sus redes un video posando sensual en su baño.

Por esa razón, varios quisieron que ella les mostrara el espacio completo. Y lo hizo.

En sus historias mostró el amplio espacio, que hasta tiene un inmensa tina.

Sus seguidores compartieron las imágenes en otras redes sociales y los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos aseguran que su habitación ni siquiera es así de grande, mientras que otros se preguntaron cómo será la casa completa.

En la actualidad, Carla hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los fines de semana por RCN.

Su participación ha sido bastante polémica, pues aunque algunos aman su sinceridad, para otros, siempre intenta hacer quedar mal a sus compañeros y se pasa de prepotente.

Sin embargo, a pesar de los comentarios, ella siempre ha dejado claro que intentará llegar hasta el final y convertirse en la nueva ganadora.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, reveló entre risas.

El próximo fin de semana los televidentes vivirán una nueva eliminación.

Viña Machado, ‘Pity’ Camacho, Marbelle y Frank Martínez tendrán que dar lo mejor de ellos para no salir y seguir compitiendo.