Si se perdió el capítulo, le contamos que Carla Giraldo y Claudia Bahamón protagonizaron tenso e incómodo momento en MasterChef.

La producción de RCN es la más vista en Colombia durante los fines de semana.

Las cifras de Kantar Ibope Media y los comentarios en redes lo demuestran, y lo cierto es que los televidentes no se pierden ningún detalle.

Por eso, varios no dudaron en hablar de un momento duro que se vivió durante el fin de semana.

Las ‘3 babys’ quedaron bastante tristes con la salida de Catalina Maya y eso se notó en su energía en el reto creativo.

Por eso, Carla confesó que se sentía mal por el adiós de la modelo.

“Fue muy difícil. Es difícil que se vaya una amiga. Iban por la cabeza de alguna de nosotras. Ellos estaban tratando de descifrarnos porque saben que estamos poderosas. Y seguimos empoderadas”.

Claudia no se quedó callada ante sus palabras y con toda la seriedad del caso le preguntó por su estado de ánimo, teniendo en cuenta que siempre ha dicho que quiere que todos se vayan y ganar el reality.

“¿Por qué caes por tus propias palabras? ¿Por qué si supuestamente no importa, por qué si supuestamente vale hongo, por qué te derrumbas?”.

Carla no se quedó callada ante las duras preguntas y respondió lo siguiente:

“Me derrumbo porque sé que no la voy a ver ya, porque no va a estar aquí afanándonos todo el tiempo, ni en su acelere. Fue un duro golpe para ‘Cata’ saber que la embarró no poniendo una mayonesa. Ella era la reina de la mayonesa”.

La famosa concluyó el tema asegurando que con o sin ‘Cata’, ella va a seguir peleando para ganar.

“Era el tiempo de Cata, está bien. Espero que no sea mi tiempo, porque vine a sacarlos a todos. Incluso a mis amigas”.

