Si no lo vio en sus redes, le contamos que a Carla Giraldo le pidieron mostrar su baño y terminó compartiendo un sensual video.

La actriz colombiana es en la actualidad una de las más comentadas del país.

Esto, debido a su participación en MasterChef Celebrity, reality de RCN.

Muchos televidentes la aman, mientras que otros aseguran que le tienen rabia.

Pero sea uno o el otro caso, lo cierto es que la famosa tiene cada día más seguidores en sus redes.

Carla suele estar en contacto con sus fanáticos y trata de responder sus inquietudes.

Recientemente uno de ellos le pidió que publicara una imagen de su baño, exactamente de ella viéndose en el espejo del baño.

La actriz decidió hacerlo y mostró un sensual video en el que se le podía ver en ropa interior, mientras el espejo de veía empañado.

Además, por la imagen parecía que Carla estaba dentro de una tina, disfrutando del agua caliente.

Carla se ha ganado amores y odios en MasterChef debido a su sinceridad, que para algunos, ya es bastante exagerada.

En cada prueba no duda en decirles a sus compañeros que su objetivo es sacarlos y convertirse en la nueva ganadora del reality.

Además, también les ha dejado claro a los televidentes que sus comentarios no la tocan y que ella seguirá siendo la misma.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, reveló hace unos días en un live.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con capítulos dobles que comienzan a las ocho de la noche.

En la actualidad solo quedan diez famosos en la competencia.