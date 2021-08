El reemplazo de Cristina Hurtado en ‘Guerreros’ que tiene derretidos a los televidentes

En las redes se habla del reemplazo de Cristina Hurtado en Guerreros que tiene derretidos a los televidentes.

Hace unos meses la presentadora anunció que estaba esperando su tercer hijo, 15 años después de su último embarazo.

De inmediato comenzaron los comentarios, varios asegurando que va a ser una gran mamá.

Y otros, pensando en su trabajo en televisión, le preguntaron qué iba a pasar con Guerreros.

En ese momento la famosa fue sincera y aseguró que tarde o temprano iba a dejar el programa.

“Pues claramente me toca irme. Después viene el nacimiento, la maternidad y ese montón de cosas bellísimas que quiero vivir en todo su esplendor. No va a ser muy pronto, pero sí me voy a ir de Guerreros“, reveló en un video.

Y aunque no se ha despedido, sí ha estado ausente en los últimos capítulos.

Las grabaciones se han estado realizando en Puerto Rico, pues colombianos se están enfrentando a puertorriqueños, y por eso Cristina no pudo viajar.

Además, le recomendaron no hacerlo, pues las grabaciones iban a ser extensas.

En su reemplazo hay una nueva y bella presentadora: Diane Ferrer.

Diane es originaria de Puerto Rico, así que, sin pensarlo, se midió al reto de presentar Guerreros en dicho país.

“Orgullosa de cada integrante de esta selección. Ustedes lo dieron todo día tras día. Son los duros”, escribió junto a una foto, mostrando todo su apoyo para los integrantes del equipo de su país.

La famosa tiene más de 130 mil seguidores en sus redes, quienes han seguido su carrera como presentadora.

Si todavía no la ha visto, estas son algunas de las fotos que encontrará en sus redes:

Cabe mencionar que además de Cristina, la producción también es presentada por Josse Narváez, esposo de la también modelo.