Durante esta semana se conoció que Cristina Hurtado se contagió de covid estando embarazada.

La presentadora colombiana sorprendió a sus seguidores hace unas semanas al anunciar que iba a tener un bebé, 15 años después de su último embarazo.

Cristina se sintió asustada en un comienzo, pero luego de pasar el miedo solo ha dado las gracias a Dios por ser mamá de nuevo.

“Dios tiene una forma muy particular de sorprendernos, sus bendiciones son inexplicables, así que aceptamos su voluntad con todo el amor del mundo”, aseguró en su nuevo canal de YouTube.

Justamente, en este canal reveló hace poco que tiene coronavirus.

La presentadora contó que tuvo días complicados y ya se encuentra cerca del décimo día con síntomas.

“En esta oportunidad me siento mejor. Aunque les tengo que decir que sentí una cosa horrible que no le deseo a nadie, eran como unas ganas de vomitar, un dolor detrás de los ojos y luego me empezó a dar un frío. Mis hijos se preocuparon mucho. Yo decía: ‘Dios mío que no me tenga que ir para un hospital’”.

Por fortuna, Cristina no llegó a ese punto y sus síntomas han comenzado a disminuir.

“Gracias a Dios no he tenido fiebre, estoy saturando bien, no se me han comprometido los pulmones y mi bebé está bien”.

En su video también aprovechó para mandar una oración por todas aquellas personas que están pasando por este difícil momento.

“El Covid-19 nos ha enfrentado a muchos desafíos que han puesto a prueba nuestra fortaleza. Hoy, después de esta etapa en la que mi bebé y yo salimos victoriosos gracias a nuestro padre del cielo, elevo una oración por todas las víctimas de esta pandemia, por sus familias y por quienes aún luchan en una clínica por su vida”.

Todo lo dicho por la famosa lo podrá ver en el siguiente video: