En las redes y con memes los televidentes celebraron que no hubo rancheras en La Voz Kids.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas por los televidentes cada noche.

Ellos no se pierden cada detalle y por eso no dudaron en celebrar que en un nuevo capítulo no aparecieron y escogieron niños que cantaran rancheras.

Muchos han sido los niños que se han presentado con este género y también, varios han sido los elegidos por Jesús Navarro, Andrés Cepeda y Natalia Jiménez.

Por eso, los televidentes comentaron el suceso y hasta publicaron varios memes.

Algunos de ellos los podrá ver a continuación:

Justamente en el lanzamiento para medios, Jesús Navarro habló de los populares que son los géneros mexicanos en Colombia.

“Yo sigo sin creer que aparezcan pequeños con voces capaces de interpretar temas que en mi país son históricas. Esto me llena de orgullo y de nostalgia. Es una mezcla de sentimientos muy bella que me hace pensar que estoy en el lugar correcto”, contó el vocalista de Reik muy emocionado.

Este año Natalia y Jesús se estrenaron como entrenadores.

Y sin duda, Andrés está muy feliz por su presencia.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, reveló Andrés Cepeda.

Además de los nuevos entrenadores, el reality también presentó a una nueva presentadora: Laura Acuña, quien se unió a Laura Tobón.