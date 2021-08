La periodista y top model habló de la edición del programa. Así fue como Catalina Maya aseguró que también “odiaría” la versión que RCN mostró de ella en MasterChef.

Una de las ‘top’ models más recordadas del país es Catalina Maya. Hoy en día, la empresaria paisa está alejada de las pasarelas, pero su fama la llevó a la nueva edición de programa de cocina.

Este año, los choques entre personalidades están más fuertes que nunca.

Tanto así, que a Catalina la han catalogado de “odiosa” por sus comentarios sobre los demás participantes.

En más de una ocasión, ha comentado que no le cree a sus compañeros, y su amistad con Carla Giraldo y Marbelle ha dado la sensación de que se creen mejores que los demás.

Quizás, esta fue la razón por la que muchos celebraron su salida del programa.

Sin embargo, Catalina se defendió en La W, emisora donde comentó que no estaba a gusto con la versión que el programa mostró de ella.

Según dice, ella se fue de allí muy contenta con todo lo vivido, pero al ver el programa también se sintió como la villana.

“Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en enredos de convivencia. Yo, que lo viví, yo, que lo hice, les puedo decir que es espectacular. No es tan chévere cuando uno es la tendencia dos cada semana, ¿no? (…) Cuando yo salí de MasterChef, decía ‘¡No, Colombia me va a amar!’. Cuando empiezo a ver el programa al aire, digo ‘¡Dios mío! Es que, si yo me estuviera viendo, yo me odiaría’.Yo tendría el mismo pensamiento que muchos colombianos tienen en este momento”, comentó.

Sin embargo, asegura que aunque tiene errores como cualquier persona, no cambiará su esencia, la misma que muchos criticaron en el reality, que llegó al defensor del televidente por cuenta de las peleas.

