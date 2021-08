Varias veces los han visto juntos: nueva foto “probaría” que Daniella Álvarez sí tiene romance con ex de Carolina Cruz.

Una de las parejas más admiradas de 2020 fue la del actor español y Daniella Álvarez, presentadora del Desafío.

Durante uno de los años más difíciles para la presentadora, quien tuvo una pierna amputada, se le vio volver con su exnovio, Lenard Vanderaa.

Este regreso estuvo lleno de tiernos momentos que ambos compartieron en sus redes.

Sin embargo, pronto comenzaron a disminuir las publicaciones de los dos juntos, hasta que no se les vio más.

De hecho, Lenard Vanderaa compartió publicaciones en España, junto a su familia. Eventualmente, el actor admitió que había terminado con su célebre pareja.

Ahora, a Daniella se le ha visto con Daniel Arenas, actor y presentador recordado entre otras cosas por ser expareja de Carolina Cruz.

En una nueva foto, se les vio juntos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Al parecer, esperaban un vuelo a México.

Para muchos, parece ser que los dos sí están saliendo, o por lo menos están cultivando una relación cercana.

Nueva foto “probaría” que Daniella Álvarez sí tiene romance con ex de Carolina Cruz

En su momento, Carolina Cruz habló de su relación con Daniel Arenas, negando que lo hubiese “mantenido”, como muchos aseguraron.

“¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos. No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no, obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”, dijo en entrevista.