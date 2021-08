Tras ver algunas imágenes, muchos fanáticos se preguntan: ¿Daniella Álvarez tiene nuevo novio y es un ex de Carolina Cruz?

Todo comenzó luego de que el actor colombiano apareciera en unas historias de la presentadora, estando juntos en una fiesta familiar.

En una de las imágenes Daniella está cantando con su sobrino, mientras que Daniel los mira riéndose y muy contento.

Además, en aquel video también se puede ver que el actor toca con cariño el hombro de Daniella, dejando al descubierto que hay mucha confianza.

Y aunque en un comienzo fueron historias, lo cierto es que varias personas han compartido las imágenes con mensajes que hacen referencia a que podrían ser pareja. ¿Se ven bien juntos?

Cabe mencionar que Daniel fue ya hace varios años novio de Carolina, quien siempre ha hablado muy bien de él.

“Yo tengo los mejores recuerdos, fue un gran hombre, no tengo queja de nada”, dijo hace poco tiempo en un live con Juan Diego Alvira.

Y de paso, en esa conversación Carolina acabó con un terrible chisme que se creó en su momento, respecto a que ella mantenía al actor.

“¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos. No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no, obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”.

Hace unos años Daniel se radicó en México y desde entonces se ha convertido en uno de los actores preferidos de aquel país.

El actor ya ha protagonizado y actuado en diferentes novelas, dejando claro que tiene mucho talento.

Y con respecto al amor, en realidad son pocas las parejas que se le han conocido y en los últimos años se ha enfocado completamente en el trabajo.