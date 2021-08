El comediante decidió hablar del tema: Alejandro Riaño explicó por qué apoyó a Alejandra Azcárate tras oleada de críticas.

Como todos saben, la comediante está en el ojo del huracán luego de que su esposo se viera mencionado en un escándalo de cocaína incautada.

Lastimosamente, el referente “de fama” en el caso es Alejandra Azcárate, y ahora es ella quien busca limpiar su nombre.

Luego de ello, varias personas la han apoyado, pero muchas otras la cuestionan.

“Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo, una buena amiga”, anotó Riaño al conocer el video de su colega.

Y por decir esto, ha sido criticado por “incoherente”, ya que muchas personas lo conocen por ser anti-derechas, y a la comediante la relacionan con este tipo de posturas.

Por cuenta de los incontables ataques, Riaño decidió hacer un video donde invitó al diálogo.

“A mí ya eso me ha dejado de importar”, explicó. “Lo que no me dejó dormir anoche fue el odio que tanto se destila en este país. Y ustedes se creen los verracos por sentarse detrás de esa pantalla a insultar y a hacerlo sentir a uno como si fuera una basura. Lean, se están quedando con el titular. Chao, dejen de seguirme, no vivo de comentarios, vivo de mi trabajo”, explicó para empezar.

Después, agregó que su apoyo a Alejandra era un acto de lealtad, y las personas debían recordar que la investigación sigue en curso.

“Yo entiendo a muchísima gente, pero también, y no vengo a decir que me entiendan a mí, pero en las redes sociales creemos que lo que decimos es lo que es”, agregó.

“Yo creo y confío, y por eso puse las manos en el fuego…. también le he manifestado que la lengua es el azote del cu…, se le está devolviendo”, dijo respecto a la crítica que se le ha hecho a su comedia y la manera en que ha discriminado a muchas personas a través de su humor.

Este fue el video completo, donde Riaño reflexionó, sobre todo, acerca de los mensajes violentos en redes.

