A través de un video, Alejandra Azcárate anuncia que demandará por injuria, calumnia y más.

Hace unos meses estalló un escándalo respecto a una avioneta que fue incautada con droga en Providencia.

Al parecer, el representante legal de la empresa dueña de este vehículo era el esposo de la presentadora, lo que generó una lluvia de comentarios y críticas.

Debido a eso, Alejandra se alejó de las redes sociales pero reapareció durante el fin de semana.

Esto, para contar el infierno que vivió debido a las calumnias contra ella y su esposo, sin que ni siquiera hubiera empezado una investigación.

“Yo aparecí en todos los titulares en la categoría de una delincuente, fui tratada como una criminal, aquí no hubo duda, nadie esperó un inicio de un proceso de investigación, no existió una presunción de inocencia, a mí me condenaron como si yo fuera la dueña del avión y del cargamento, a mi esposo y a mí nos pararon en un paredón y nos fusilaron de inmediato”.

Justamente, haciendo referencia a este tema, la famosa aseguró que su abogado, Guillermo Rodríguez, interpondrá acciones legales contra aquellos medios que hablaron sin argumentos.

“Espero que esto prospere, para que haya un antecedente y un precedente para cuando los medios quieran sentar en la silla eléctrica a otra persona, sin ética, ocasionándole daños a ella y su familia”.

Por ejemplo, en el video se refirió a un programa que dijo algo que no sucedió realmente en Miami.

“Apareció en un programa de chismes que yo, mientras mi marido estaba en un proceso judicial, celebraba en restaurantes de la ‘capital del sol’ y también salió que estaba reunida con agentes de la DEA, y hasta dieron por hecho que me había exiliado. Nada más lejos de la realidad: salí entre el 27 y el 30 de mayo”.

La verdad es que Alejandra estaba en Estados Unidos aplicándose la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

También contó que hasta se publicó que estuvo con su amante en Miami. “Era mi hermano, que viajó desde México para estar con mi mamá y conmigo, y a quien no veía hace año y medio”.

Todo lo dicho por la famosa lo podrá ver en el siguiente video: