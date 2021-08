Si no lo ha visto, le contamos que Alejandro Riaño le dedicó mensaje a Alejandra Azcárate luego de reaparecer en redes.

Desde hace unos meses la presentadora ha estado en el ojo del huracán luego de que se conociera que una avioneta, al parecer a nombre de su esposo, fuera incautada con droga en Providencia.

Luego de eso la presentadora desapareció de las redes. Por eso, generó sorpresa su regreso a la web para hablar sobre el tema.

“Creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros, difíciles y adversos, y yo pues no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios porque no hay una sola esquina apacible”, contó en un video que dura cerca de una hora.

“Yo aparecí en todos los titulares en la categoría de una delincuente, fui tratada como una criminal, aquí no hubo duda, nadie esperó un inicio de un proceso de investigación, no existió una presunción de inocencia, a mí me condenaron como si yo fuera la dueña del avión y del cargamento, a mi esposo y a mí nos pararon en un paredón y nos fusilaron de inmediato”, agregó.

Luego de ese video varios famosos le han mandado mensajes de apoyo a la famosa.

En la lista está el también comediante, Alejandro Riaño, quien aseguró que creía en ella.

“Así como me alegro por sus triunfos, en estos momentos difíciles no la abandono y la acompaño como amigo que soy. Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo, una buena amiga”.

El mensaje completo lo podrá leer a continuación:

