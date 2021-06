Los dudosos destinos a los que viajaba la avioneta del esposo de Alejandra Azcárate. La aeronave habría estado en zonas cocaleras, varias ciudades del país y en el exterior.

Los viajes los habría realizado desde julio del 2020 cuando la avioneta recibió el permiso de explotación.

Las pruebas de la Fiscalía

Según indicó el ente acusador, por las pruebas que encontró puede determinar que la avioneta era utilizada para actividades ilícitas.

“El material probatorio y la evidencia física recaudadas dan cuenta de que la avioneta, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes“, indicó la Fiscalía.

Además, la Fiscalía anunció que se cumplen causales para la extinción de Dominio.

“Para la Fiscalía, en este caso se cumplen causales consignadas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que destaca: se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”, dijo el ente acusador.

El material probatorio y la evidencia física recaudadas dan cuenta de que la avioneta, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. pic.twitter.com/S2Ygc5RmOe — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 3, 2021

Los destinos de la avioneta

Por su parte, la AgenciaPI reveló que antes de ser decomisada la avioneta visitó lugares como Putumayo, Nariño, Meta, Chocó y Casanare.

De acuerdo con la investigación de la agencia, la avioneta ha volado en más de 140 oportunidades desde que la Aeronáutica Civil le expidió el permiso de explotación del avión el pasdo 22 de julio de 2020.

Una de las revelaciones indica que “el sábado 6 de junio de 2020, la aeronave hizo un sobrevuelo de apenas 27 minutos en la ciudad de Miami. Tres días después la N722KR partió de esa ciudad a las 5:30 am rumbo a Ocho Ríos, Jamaica y luego del medio día hacia Cartagena. Al día siguiente, el 10 de junio a la 1:38 pm salió hacia Bogotá“, indica la agencia.

Otro recorrido fue el 17 de junio cuando salió de Bogotá a Medellin a las 7:28 am, luego de Medellín a Panamá, desde donde voló a Cartagena y a las 4:16 pm nuevamente retornó a Bogotá.

Las rutas con los nuevos propietarios

Hasta ese momento la avioneta no estaba a nombre de la empresa del esposo de Alejandra Azcárate. Sin embargo, el 25 de julio de 2020, se reportó el primer vuelo. “El 25 de julio de 2020 con un itinerario Bogotá-Barranquilla-Valledupar-Bogotá; cuatro días después él aeronave viajó a Medellín. En agosto, la aeronave hizo 38 vuelos, con destinos a Barranquilla, Ibagué, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Corozal, nuevamente Punta Cana, Panamá y Cali“, indicó la agencia.

“El 22 de octubre nuevamente la aeronave se trasladó a un destino poco turístico, Caucasia, Antioquia. A las 11:48 am, la aeronave no regresó a Bogotá. Al día siguiente, se desplazó a las 7:42 am otra vez a Puerto Asís, Putumayo, un departamento que según el Observatorio de Drogas, tiene un 52% de afectación de cultivos ilícitos”, dice la investigación.

Además, destacó que durante los primeros meses del año realizó cerca de 100 vuelos entre los mismos destinos: Medellín, Ibagué, Cali, Cartagena, Puerto Asís, Putumayo.

Aquí tota la investigación.

También le puede interesar: Tres mujeres cantan sobre el paro nacional en el Metro de Medellín

Los dudosos destinos a los que viajaba la avioneta del esposo de Alejandra Azcárate