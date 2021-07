Durante esta semana se conoció que por una travesura de Laura Acuña terminaron llamando hasta a la Policía.

La presentadora colombiana es una de las más comentadas del país.

Hace unos meses anunció su salida de RCN y los televidentes quedaron tristes, pensando que no la volverían a ver en la pantalla chica.

Por eso, esos mismos espectadores quedaron sorprendidos cuando anunció su llegada a Caracol, exactamente a La Voz Kids que se estrenó hace una semana.

Laura se ha mostrado muy feliz de trabajar en el proyecto, compartir con los niños y conocer sus historias.

Y así como los pequeños participantes tienen graciosos relatos, Laura también.

En medio de una conversación con el canal colombiano, contó una de sus travesuras más delicadas.

“La recuerdo como si fuera ayer porque me fue muy mal y eso no se hace si nos están viendo los niños. Un día me fui con una amiguita para su casa, no me subí a la ruta del colegio y duré perdida como hasta las cinco de la tarde”.

Laura lo vio como algo normal, pero lo cierto es que sus padres estaban desesperados.

“Mis papás llamaron a la Policía, llamaron a los bomberos, llamaron a las iglesias, mejor dicho, a todos lados. Les hice pasar una angustia muy fea y me castigaron mucho tiempo por eso”.

Sobre su llegada a La Voz Kids, Laura aseguró lo siguiente en el lanzamiento para medios:

“Llegar ha sido muy emocionante, sobre todo por poder ser testigo de todo ese talento que tiene el país y que en el futuro estallará. Se mueven muchas emociones, se mueven muchas fibras, y eso no tiene que ver solamente con el talento, sino también, con las historias que tienen estos pequeños y sus familias”.

