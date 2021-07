“Intenté hacerme daño y me amarraron”: los días oscuros de Mara Cifuentes

“Intenté hacerme daño y me amarraron”. Mara Cifuentes se confesó respecto a los momentos difíciles que experimentó en las últimas semanas.

Mara es en la actualidad una de las modelos más reconocidas de Colombia.

Se dio a conocer siendo parte del reality de Caracol, La agencia, y desde ese momento se ha robado el show.

Mara ha sido parte de importantes pasarelas y además ha sido imagen de marcas muy relevantes a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, su vida no ha sido color de rosa y eso quedó demostrado luego de que se conociera que tuvo que ser internada en una clínica de reposo por una crisis de ansiedad.

“Me voy por un tiempo, tiempo que necesito para mi misma y por mi salud mental. Los amo y leo sus mensajes, gracias por ser los mejores fans del mundo. Volveré más fuerte que nunca, lo prometo”, escribió en sus redes.

Y luego contó que: “Chicos, gracias por sus mensajes, estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y ansiedad”.

Ahora, de vuelta a la realidad, Mara contó a Lo sé todo cómo avanza su recuperación y cómo fueron sus días oscuros.

“Intenté hacer daño y hacerme daño a mi misma entonces me amarraron”, afirmó.

Además, también reveló que aunque ya no está en la clínica, sigue en tratamiento y bajo el cuidado de varias personas.

“Estoy feliz porque mis chaperones me dejan asistir a las cosas que amo, ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos, e igual en el tratamiento me han puesto mucho cuidado”.

Los seguidores de Mara siempre le están demostrando su apoyo. Así que en sus redes se leen a diario toda clase de comentarios llenos de positivismo.

