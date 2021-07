En medio de una entrevista se conoció que Marbelle no quería estar en MasterChef Celebrity por una curiosa razón.

La cantante colombiana ha vuelto a robarse el show con su participación en el reality de RCN.

Muchos televidentes la apoyan, asegurando que ha crecido mucho a lo largo de la producción. Y para ellos, podría convertirse en una de las finalistas.

Sin embargo, lo que varios no sabían es que Marbelle no estaba muy de segura de ser parte de MasterChef.

En medio de una conversación con Bravíssimo, contó que le dio muchas vueltas a la idea de estar en la competencia, pues sabía de la presión y no quería quedar mal ante los jurados, los compañeros y los televidentes.

“Nunca había estado bajo presión. Estar ahí en la cocina, así sepa cocinar o toque hacer un sudado de pollo, adquiere una complejidad por el simple hecho de estar en la cocina más importante del mundo”, contó.

Y agregó que: “Hay mucho respeto hacia los jurados y lo que menos quieres es llevarles algo que no esté bueno. Lo que más quieres es agradarles y que den una buena opinión”.

Marbelle asegura que ha recibido toda clase de comentarios en las redes sociales, algunos de ellos negativos, y todo por lo que prepara y presenta.

“La gente me da duro en redes que porque ‘siempre inventa, no sabe qué cocinar’. Yo en ningún momento dije que sabía cocinar“.

Por eso, Marbelle tiene claro que ella fue a aprender.

“Yo fui a aprender y he estado resolviendo con lo que puedo. Lo que sé cocinar no se me ha dado la oportunidad. La única vez fueron los primeros fríjoles, pero la olla no cerró y quedé remal”.

Lo dicho por la cantante lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 3: