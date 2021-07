En medio de un live se conocieron los agarrones de Carla Giraldo con Marbelle y Viña Machado que no saldrán en MasterChef Celebrity.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas por los televidentes colombianos cada fin de semana, de acuerdo a la cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los espectadores ríen con las ocurrencias de los participantes, pero también, abren el debate cuando algunos de ellos discuten o dicen comentarios polémicos.

Quienes más dan de qué hablar son las famosas ‘4 babys’, es decir, Carla Giraldo, Viña Machado, Marbelle y Catalina Maya.

Ellas se han reunido en diversos en vivos para hablar de su paso por el reality, y justamente, en el último de ellos hablaron de varias discusiones que han tenido y que no han salido al aire.

“Yo pelee mucho con Viña, pero peleas de verdad, con gritos. ‘Un día le dije qué hago’ y ella me respondió ‘no seas culigada, insolente y te pones a hacerlo’. Si a mí me hablan así yo hago caso porque yo soy inmadura, consentida y me sigo creyendo una niña”, reveló Carla.

Marbelle también aseguró que tuvo varias peleas con la actriz porque no la escuchaba, sobre todo en los retos de campo.

Además, reveló que además de Carla, otros famosos no solían escucharla en aquellas pruebas.

“Nunca nadie me ponía atención y por eso los perdí todos. Los odio”, contó con risa.

Lo dicho por las famosas lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 7:

MasterChef Celebrity se emite todos los sábados y domingos con episodios dobles que se pueden ver a las ocho de la noche.

La producción ya ha despedido a varios famosos y el último fue el comediante Freddy Beltrán.

El famoso tuvo que dejar la competencia por dejar una espina de pescado en su plato, lo que no fue perdonado por los jurados.