“Sucedieron cosas detrás de cámaras”: Marbelle sobre la raíz de su guerra con Alicia Machado

“Sucedieron cosas detrás de cámaras”. Eso dijo Marbelle sobre la raíz de su guerra con Alicia Machado.

La cantante colombiana y la exreina son dos de las famosas que han hecho parte de la nueva versión de MasterChef Celebrity, reality que se emite por RCN.

Alicia ya fue eliminada, mientras que Marbelle sigue en la competencia.

Cuando se fue, Machado generó polémica al asegurar que había sufrido de xenofobia en el reality.

“No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pude vivir en carne propia lo que muchos paisanos viven diariamente”, dijo en sus redes.

Por esa razón, la cantante colombiana le respondió, y con un polémico mensaje que dejó a varios pensando.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos, son gente muy bien’”.

Ahora, en medio de una entrevista con Lo sé todo, Marbelle volvió a hablar del tema, y aseguró que las palabras de Alicia la ofendieron muchísimo.

“No me aguanto un tinto tibio. Me dolió mi país y me dolió mi bandera. Me dolió porque aquí amamos a nuestros hermanos venezolanos y a todo el que venga a nuestro país“.

Además, reveló que sucedieron varios detalles que no mostraron las cámaras y que parece, comenzaron los problemas entre ambas.

“Sucedieron cosas detrás de cámaras”, dando a entender que la raíz del problema nunca la verán los televidentes pues nunca fue grabada.

Y a pesar de todo lo dicho por Alicia, Marbelle confesó que le escribió por chat para desearle lo mejor, y de paso, para dejarle las cosas claras.

“Hermosa, bendiciones para ti. Aquí todos sabemos lo que sucedió”.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos a las ocho de la noche.