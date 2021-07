“Me respaldan mis abogados”: Marbelle se refiere a la pelea legal que tendría con Alicia Machado

Tras varias dudas de algunos seguidores, Marbelle se refiere al lío legal que tendría con Alicia Machado.

La exreina y la cantante compartieron en MasterChef Celebrity, reality de RCN.

Y aunque al comienzo todo fue un cuento de hadas, al final, luego de su salida, Alicia afirmó que había sufrido de xenofobia en el programa.

“No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pude vivir en carne propia lo que muchos paisanos viven diariamente”, contó la famosa en sus redes.

Por eso Marbelle, bastante molesta, decidió responder a sus comentarios con un polémico trino.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos, son gente muy bien’”.

Luego de eso, el programa El gordo y la flaca de Univisión decidió buscar a la exreina, para que hablara de esas controvertidas palabras.

“Nosotros llamamos a Alicia Machado y a sus representantes, porque estas son unas afirmaciones muy fuertes”, aseguró una de las presentadoras, quien además, afirmó que por ahora ella no “podía dar un comentario al respecto, pues esas afirmaciones ya están en manos de sus abogados”.

Desde ahí, muchos fanáticos le han preguntando a Marbelle qué pasará.

Y ahora, en medio de un live con Juan Diego Alvira, reveló que está lista para afrontar el problema en los estrados.

De acuerdo con la cantante, ella no mintió en su trino.

“Es un insulto con el país y Masterchef esas acusaciones. Estoy tranquila por lo que dije y me respaldan mis abogados. No le respondí porque sea xenófoba, tampoco soy paraca como me tildan y no nado en dinero del narcotráfico. Alicia sabe lo qué pasó”.