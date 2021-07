“Me obsesioné por saber cuántas calorías me comía”. Esa fue la ruda confesión de Carolina Ramírez.

La actriz colombiana es una de las más queridas y comentadas de la pantalla chica, más ahora que es protagonista de la segunda temporada de La reina del flow que se emite por Caracol.

Muchos aman el cuerpazo que tiene y también, los sensuales movimientos que hace en las diferentes escenas de la producción.

Y aunque Carolina se muestra y se siente feliz con su figura, lo cierto es que no siempre ha sido así.

Hace unos años la actriz confesó que en su juventud sufrió de anorexia cuando quería ser bailarina de ballet.

“La danza clásica tiene una estética muy particular. Yo quería entrar en un molde en que no entraba”, dijo la actriz hace unos años en entrevista con La red.

Por eso, ella y su familia quisieron pedir consejo de un nutricionista.

Este le recomendó a Carolina consumir cerca de 2000 calorías por día, sin embargo, ella se obsesionó con las mismas y terminó consumiendo 500 cada día.

“Si mi mamá no me pilla a tiempo, no creo que estuviéramos contando aquí el cuento. Comía muy poco, hacía mucho ejercicio, dormía muy poco, y todo me daba culpa: si comía, si no hacía ejercicio, si no sudaba”.

De acuerdo con Carolina, esta es una “enfermedad que puede ser tratada a tiempo y puede ser prevenida”.

Además, la actriz confesó que no solo una persona sufre por la enfermedad, sino también, todos aquellos que se encuentran alrededor.

“Me compadecí mucho de mi mamá porque siempre estuvo a mi lado y yo le estaba haciendo eso”, comentó.

“Me obsesioné por saber cuántas calorías me comía”: la ruda confesión de Carolina Ramírez

La reina del flow se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.

En la producción Carolina le da vida a Yeimy Montoya, una mujer obsesionada con su pasado, y en especial con Charly Flow.