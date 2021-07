La actriz vuelve a dar de qué hablar, y es que ahora, Carla Giraldo reveló con indirecta que llegará a la final de MasterChef, según los televidentes.

El reality de RCN es la producción más vista por los colombianos cada fin de semana.

Los fanáticos no se pierden ningún detalle, ni en el programa, ni en las redes sociales.

Por eso, siempre están pendientes de los live que hacen las famosas ‘4 Babys’ después de finalizados los capítulos.

En los últimos días los televidentes han estado hablando de Carla Giraldo, asegurando que están cansados de su prepotencia.

Así que en el live aseguró que si ella no se creía el cuento, nadie lo iba a hacer por ella.

Pero además de eso, aseguró, al igual suele que hacerlo en el programa, que se quedará y que los eliminará a todos.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, reveló entre risas.

Los comentarios sobre sus palabras no se han hecho esperar, y aunque varios fanáticos del reality lo han tomado con humor, para otros, tanta insistencia ya les ha empezado a dejar claro que ella llegará a la final.

El live completo con las confesiones de Carla, Catalina Maya, Viña Machado y Marbelle, lo podrá ver a continuación:

En este en vivo las participantes también se rieron pues de acuerdo con ellas, a pesar de que hay más famosos en la competencia, a ellas se les da mucho protagonismo.

Este detalle tampoco fue bien visto por los televidentes, quienes volvieron a afirmar que por esas palabras se habla de “prepotencia”.

El reality se emite todos los sábados y domingos y comienza a las ocho de la noche.