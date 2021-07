Si no se dio cuenta, le contamos que Carla Giraldo culpó a Liss Pereira de la salida de Freddy en MasterChef.

El reality de RCN es la producciones más vista de los fines de semana, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Los televidentes no se pierden cada detalle, ni cada comentario de los famosos.

Y ahora, Carla vuelve a dar de qué hablar, luego de culpar, de cierta manera, a Liss por la salida de Freddy Beltrán.

“Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo”, dijo la actriz.

Recordemos que Liss y Diego Camargo fueron ganadores de las primeras pruebas de un nuevo ciclo en MasterChef. Por eso, se convirtieron en capitanes del reto grupal.

Muchos pensaron que Liss escogería a Freddy por ser su amigo, pero lo cierto es que no fue así y finalmente, el comediante quedó en el grupo de Diego, que perdió y tuvo que enfrentarse a la eliminación.

En sus redes la comediante se despidió de Beltrán, asegurando que lo extrañaría mucho.

“Nadie sabe lo duro que me dio y lo mucho que te he extrañado, pero acá seguimos echando rulo, haciendo asados, riendo a ratos y viendo el programa”.

Fue entonces cuando varios televidentes la cuestionaron asegurando que sí tenía la culpa de su salida.

Por eso, ella afirmó que: “Dios mío bendito, lo escogió Diego… si fuera así de fácil las cosas serían diferentes. No es como uno quiere, es como se puede”.

Carla Giraldo culpó a Liss Pereira de la salida de Freddy en MasterChef

MasterChef Celebrity se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que empiezan a las ocho de la noche.

Dentro de poco el reality tendrá a los diez mejores cocineros, quienes se disputarán el premio mayor.