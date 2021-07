“¿Va a pelear? No me chimbee”: el agarrón de Catalina Maya y Liss Pereira en ‘MasterChef Celebrity’

Si se la perdió, le contamos cómo fue la pelea de Catalina Maya y Liss Pereira en MasterChef Celebrity.

La producción de RCN siempre está generando toda clase de comentarios en las redes sociales.

Y es que la polémica ha estado a la orden día en esta nueva temporada.

En un comienzo se notó una mala relación entre Carla Giraldo y Liss Pereira, y ahora, una discusión dejó claro que Catalina Maya y la comediante no se la llevan muy bien.

Catalina y Liss tuvieron que trabajar juntas en el equipo azul. Y aunque todo parecía andar bien, cambió cuando discutieron, al parecer, por una salsa o guiso para unos patacones.

Para Catalina estaba salado, mientras que para Liss no y aseguraba que ya lo había compensado con azúcar.

“Ya hice lo que querían”, dijo Liss bastante molesta, y Catalina, quien no aguantó, le soltó la siguiente frase en medio de la discusión: “¿Va a pelear? No me chimbee, no me chimbee”.

Los gritos parecen que fueron fuertes porque en el equipo rojo algunos de ellos se dieron cuenta de la discusión.

Por ejemplo, Carla Giraldo y Emmanuel Esparza comentaron que estaban peleando y que se habían hablado fuerte.

El momento podrá verlo dando clic aquí, en el video desde el minuto 33:

MasterChef es una de las producciones más vistas en Colombia, de acuerdo con la cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

El fin de semana que acabó de pasar, se vivió una nueva eliminación.

Para tristeza de muchos televidentes y compañeros, Ana María Estupiñán tuvo que decir adiós. Lo hizo luego de preparar una sopa de cebolla que no convenció a los jurados.

La producción se puede ver todos los sábados y domingos.