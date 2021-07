En medio de un live, Carla Giraldo reveló la verdadera razón por la que tiene una pésima relación con Liss Pereira en MasterChef.

Desde un comienzo ha quedado claro que ambas no se la llevan bien.

Hace unas semanas, en una entrevista con Bravíssimo, Carla contó que pilló a Liss Pereira haciendo trampa y que eso la había molestado bastante.

“En unos capítulos que no han mostrado dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando y ya habían apagado las cámaras, y yo: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, y yo le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó.

Pero ahora, a través de un video, contó la que sería la verdadera razón por la que ella y Liss no congenian. Tiene que ver con el temperamento y formas de tratar a las personas.

En un live con Viña Machado, Catalina Maya, Marbelle y Claudia Bahamón, la actriz colombiana afirmó que:

“No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacia mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella”.

Además, con sus expresiones también dio a entender que también le molesta que hable tan duro, como mandando.

El reality de RCN se estrenó hace algunas semanas y a partir de ese momento se convirtió en lo más visto por los televidentes colombianos durante los fines de semana, de acuerdo con las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.